Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Водитель минивэна насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Карасайского РУП из села Елтай поступило сообщение о наезде на 63-летнего местного жителя неустановленного транспортного средства, скрывшегося с места ДТП. Мужчина в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где через двое суток от полученных повреждения скончался. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.345 ч.2 и ст.347 УК РК.

Полицейские группы розыска УМПС ДП Алматинской области в течение суток задержали подозреваемого, оказавшегося 31-летним жителем Карасайского района. Во дворе дома задержанного стражи порядка обнаружили автомашину Nissan Largo с повреждениями, характерными для наезда на человека. Подозреваемый, изобличенный предъявленными доказательствами, признался в наезде.

Ведется досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.