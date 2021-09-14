Водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Жезказгане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В УП города Жезказгана поступило сообщение, что на автодороге «Жезказган – Сатпаев» в районе поселка Кенгир неизвестный водитель наезд на 64-летнюю пенсионерку, находившейся на пешеходном переходе, и скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась в медицинском учреждении города Жезказгана.

На место происшествия последовала следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что злоумышленник следовал на автомобиле ВАЗ-21099 черного цвета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд патрульной полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого – 21-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Автомобиль задержанного изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения» и статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Ведется расследование. Злоумышленник помещен в ИВС.