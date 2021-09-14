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    15:41, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Жезказгане

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В УП города Жезказгана поступило сообщение, что на автодороге «Жезказган – Сатпаев» в районе поселка Кенгир неизвестный водитель наезд на 64-летнюю пенсионерку, находившейся на пешеходном переходе, и скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась в медицинском учреждении города Жезказгана.

    На место происшествия последовала следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали, что злоумышленник следовал на автомобиле ВАЗ-21099 черного цвета.
    В ходе оперативно-розыскных мероприятий наряд патрульной полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого – 21-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Автомобиль задержанного изъят.
    Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения» и статье 347 УК РК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Ведется расследование. Злоумышленник помещен в ИВС.
    Теги:
    ДТП Закон и право Карагандинская область
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