Водитель-нарушитель получил 30 суток ареста в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – За ДТП водитель-нарушитель получил 30 суток ареста в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении одного из водителей. Как было установлено в ходе судебных слушаний, водитель, будучи лишенным прав на управление транспортным средством, в городе Кульсары управлял автомашиной марки «TOYOTA ALPHARD 2.4». Во время вождения, не соблюдая правила дорожного движения, перевернулся и ударился машиной о бетонное ограждение. После чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. Постановлением суда нарушитель признан виновным и подвергнут наказанию в виде ареста сроком на 30 суток», - сообщает пресс-служба суда.