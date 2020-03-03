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Водитель-нарушитель получил 30 суток ареста в Атырауской области

3 Марта 2020 23:15
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Водитель-нарушитель получил 30 суток ареста в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – За ДТП водитель-нарушитель получил 30 суток ареста в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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« В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении одного из водителей. Как было установлено в ходе судебных слушаний, водитель, будучи лишенным прав на управление транспортным средством, в городе Кульсары управлял автомашиной марки «TOYOTA ALPHARD 2.4». Во время вождения, не соблюдая правила дорожного движения, перевернулся и ударился машиной о бетонное ограждение. После чего оставил место дорожно-транспортного происшествия. Постановлением суда нарушитель признан виновным и подвергнут наказанию в виде ареста сроком на 30 суток», - сообщает пресс-служба суда.


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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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Автор:

А. Соколов

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