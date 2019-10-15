Водитель-нарушитель без прав возил пассажиров в маршрутном автобусе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Злостного водителя-нарушителя выявили полицейские во время проведения в областном центре оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, водитель маршрутного автобуса №43 находился «на линии» без водительского удостоверения. Выяснилось, что еще в конце 2018 года он был лишен прав за выезд на полосу встречного движения, но не сообщил о данном факте по месту работы.

За свои 25 лет этот водитель восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

«Риск для пассажиров данного маршрута не ограничивался только отсутствием прав у водителя, - прокомментировали в ведомстве. - Вдобавок он управлял автобусом без включенных внешних световых приборов».

«В отношении водителя составлены два протокола, - пояснил заместитель командира батальона патрульной полиции горуправления полиции капитан полиции Нуржан Керебаев. - По статье 602 ч. 1 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток), предусматривающей штраф в размере 3 МРП и по статье 612 ч. 4 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им, совершенные повторно в течение года после наложения адмвзыскания). Эта статья влечет ответственность в виде штрафа 30 МРП».

Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку.

Помимо этого, отделом дорожно-технической инспекции к административной ответственности также привлечен индивидуальный предприниматель, ответственный за техническое состояние и эксплуатацию данного маршрутного автобуса, за невыполнение правил обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.