Водитель намеренно сбил учеников у школы в Китае

По информации агентства, нападение произошло в 8 часов утра по местному времени.

Все произошло утром, когда дети входили в школу. Нападавший на внедорожнике врезался в толпу, собравшуюся у входа в школу.

На опубликованных в интернете видеозаписях видно, как испуганные дети бегут в сторону школы, некоторые падают на землю, а другие в панике просят о помощи.

На данный момент нападавший задержан полицией, а пострадавшие были госпитализированы. Точное количество раненых и погибших пока не сообщается.

Это уже девятый крупный случай злонамеренного нападения в Китае в этом году.

На прошлых выходных в китайском университете в городе Чжухай была совершена ножевая атака, в результате которой погибли восемь человек, а 17 получили ранения.