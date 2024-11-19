Водитель намеренно сбил учеников у школы в Китае
Во вторник, 19 ноября, в городе Чандэ провинции Хунань центрального Китая было совершено намеренное нападение – мужчина на автомобиле въехал на территорию школы и сбил несколько учеников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По информации агентства, нападение произошло в 8 часов утра по местному времени.
Все произошло утром, когда дети входили в школу. Нападавший на внедорожнике врезался в толпу, собравшуюся у входа в школу.
На опубликованных в интернете видеозаписях видно, как испуганные дети бегут в сторону школы, некоторые падают на землю, а другие в панике просят о помощи.
На данный момент нападавший задержан полицией, а пострадавшие были госпитализированы. Точное количество раненых и погибших пока не сообщается.
Это уже девятый крупный случай злонамеренного нападения в Китае в этом году.
На прошлых выходных в китайском университете в городе Чжухай была совершена ножевая атака, в результате которой погибли восемь человек, а 17 получили ранения.