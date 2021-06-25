Водитель наехал на ребенка в Балхаше и скрылся с места ДТП

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше водитель совершил наезд на ребенка и скрылся с места происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

23 июня в отдел полиции города Балхаш поступило сообщение: на улице Желтоксан в районе одного из магазинов произошло ДТП. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа. Выяснилось, неизвестный водитель, находясь за рулем автомобиля Мазда-323, совершил наезд на 3-летнего мальчика и скрылся.

Ребенка, получившего различные травмы, доставили в медицинское учреждение и оказали помощь без госпитализации.

Наряд роты патрульной полиции по «горячим следам» установил водителя-нарушителя, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Ведется расследование.