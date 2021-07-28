Водитель наехал на фонтан у здания «Болашак сарайы» в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Водитель, прибывший к зданию «Болашак сарайы» в Кокшетау для дезинфекции, повредил фонтан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции региона, 26 июля в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что на территории здания «Болашак сарайы» поврежден фонтан.
«По прибытии наряда полиции стало известно, что водитель филиала РГП на ПХВ «Национальный центр Экспертизы» по Акмолинской области для проведения дезинфекционных работ в административном здании на автомашине марки «УАЗ» по неосторожности заехал на прилегающий к территории фонтан, тем самым повредив его», - отметили в ведомстве.
В отношении водителя был составлен административный протокол по части 1 статье 596 КР КоАП «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Автомашина водворена на штрафстоянку.
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