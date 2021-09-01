Водитель наехал на 16-летнего мотоциклиста в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Volkswagen наехал на 16-летнего мотоциклиста в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

31 августа примерно в 17:20 часов 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на пересечении улиц Богенбай батыра и Пугачева, нарушив правило дорожного движения, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо, и допустил столкновение с мопедом под управлением несовершеннолетнего жителя города Актобе.

В результате ДТП 16-летний водитель мопеда обратился в Детскую областную больницу, где после осмотра был отпущен домой.

Заключение медицинской экспертизы выявило, что водитель Volkswagen был трезв.



