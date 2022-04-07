Водитель на высокой скорости врезался в пиццерию в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В городе Костанае водитель на высокой скорости врезался в пиццерию на автобусной остановке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«32-летний водитель, управляя автомашиной «Лексус», двигаясь на высокой скорости, совершил ДТП. Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на автобусной остановке»,- прокомментировали в полиции.

Как уточнили в ведомстве, пострадал сам водитель и два работника кафе. Состояние пострадавших стабильное

«Полицией начато досудебное расследование, предусмотренное статье 345 части 1 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы»,- добавили в департаменте полиции.

Остальная информация в интересах следствия не разглашается.