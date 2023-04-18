Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Водитель на угнанном авто столкнулся с грузовиком в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 19:43
Водитель на угнанном авто столкнулся с грузовиком в Астане Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 18 апреля водитель автомашины Subaru, следуя по пр.Тлендиева, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с большегрузом Howo, который следовал в попутном направлении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В результате ДТП водитель Subaru от полученных травм скончался на месте происшествия. В ходе проверки установлено, что Subaru была угнана.

«По данному факту начато досудебное расследование. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат», - сообщили в полиции.


Астана   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане
Кубок единства народа по конному спорту разыграют в Астане