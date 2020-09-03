Водитель на «Гелендвагене» выехал на встречную полосу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими Алматы установлена личность нарушителя ПДД, который был запечатлен очевидцами на видео, опубликованным в соцсети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На видео водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen выезжает на полосу встречного движения, пересекая двойную сплошную линию разметки.
«В рамках реагирования на сигнал в социальной сети, информирую о привлечении к ответственности злостного нарушителя ПДД. Водитель указанного транспортного средства, 27-летний житель Алматинской области, привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного ст.596 ч.3 КРКобАП», - прокомментировал начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.
Кроме того, материалы производства для принятия решения направлены в СМАС по городу Алматы.
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