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Водитель на экскаваторе заехал в Каспийское море

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Августа 2023, 23:19
Водитель на экскаваторе заехал в Каспийское море Кадр из видео: instagram.com/ladakz_qz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Видео заезда экскаватора в Каспийское море 28 августа стало вирусным в соцсети. Ситуацию прокомментировал департамент полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Актау установили личность водителя. 29-летнему водителю было выписано два административных протокола согласно статьям 593 и 620 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, была проведена профилактическая беседа с целью предотвращения подобных правонарушений.
Видео   Мангистауская область   МВД РК  
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