Водитель на экскаваторе заехал в Каспийское море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Видео заезда экскаватора в Каспийское море 28 августа стало вирусным в соцсети. Ситуацию прокомментировал департамент полиции Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Актау установили личность водителя. 29-летнему водителю было выписано два административных протокола согласно статьям 593 и 620 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, была проведена профилактическая беседа с целью предотвращения подобных правонарушений.