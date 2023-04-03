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Водитель мопеда сбил полицейского и пытался скрыться с места происшествия в Алматы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
3 Апреля 2023, 18:00
Водитель мопеда сбил полицейского и пытался скрыться с места происшествия в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мопедист сбил сотрудника полиции и пытался скрыться с места происшествия в Алматы. Инцидент произошел по Кульджинскому тракту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Патрульный экипаж двигался по заданному маршруту. Нарушителя на мопеде заметили сразу. Он, превышая скорость, двигался навстречу по разделительной полосе. На законные требования стражей порядка об остановке водитель не отреагировал: по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться. Инспектор получил травму руки.

Установлено, что у 39-летнего жителя мегаполиса нет права на управление транспортным средством, которого он был лишен решением суда в 2019 году за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии», – сказал командир специализированного батальона УМПС ДП города Алматы Жаныбек Ускембаев.

Водитель мопеда привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в том числе за неподчинение требованиям сотрудника полиции и наезд на него.


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