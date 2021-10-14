Водитель маршрутного автобуса ездил без прав в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Полка патрульной полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» по улице Ш. Уалиханова выявлен водитель маршрутного автобуса, который управлял транспортным средством без водительского удостоверения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Как сообщили в полиции, в отношении водителя составлен административный материал по статье 612 КРКобАП. Транспортное средство водворено на коммунальную штрафную стоянку.

Полицейскими с начала ОПМ выявлено более тысячи нарушений, совершенных водителями автобусов. Из них 259 фактов нарушения правил маневрирования, 204 факта пользования при управлении транспортного средства телефоном, 105 нарушений не прохождения технического осмотра.

Вместе с тем, за незаконное переоборудование и неисправное техническое состояние транспортных средств запрещена их эксплуатация путем изъятия 42 государственных регистрационных номерных знаков, выявлено 48 фактов нелегальной перевозки пассажиров.

За нарушения к административной ответственности привлечено 17 должностных лиц автобусного парка.