Водитель Lexus с подложными номерами «собрал» 46 штрафов в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Lexus с подложными номерами разъезжал по улицам Усть-Каменогорска. Помимо этого, водитель нарушил правила дорожного движения на 2,3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 мая экипажем патрульной полиции при отработке по базе АПК «Коргау-Сергек» по приложению «Опасный водитель» была замечена автомашина Lexus, которая на большой скорости передвигалась по пр. Сатпаева, неоднократно нарушая ПДД.

Кроме этого, полицейские установили, что на указанном транспортном средстве числятся 46 штрафов на общую сумму 2 млн 287 тысяч тенге.

В тот же день стражи порядка с помощью камер видеонаблюдения ЦОУ обнаружили автомобиль уже со снятыми госномерами во дворе одного из домов районе КШТ.