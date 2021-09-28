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    10:02, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Водитель легковушки врезался в грузовик в Алматы: один человек погиб

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной. Один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции сообщили, что ДТП произошло 27 сентября в 23:57 часов.

    «Водитель А., управляя автомашиной марки Toyota Аvensis, следуя по дороге, расположенной на территории индустриальной зоны, в южном направлении, севернее улицы Монке би выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes Benz 815, под управлением водителя М., который следовал в северном направлении. В результате данного ДТП скончался сам водитель автомашины марки Toyota avensis. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы для mail.ru Происшествия
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