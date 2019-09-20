Водитель легковушки столкнулся с лосем в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— На трассе в Костанайской области водитель легкового авто столкнулся с лосем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». ДТП прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.

«19 сентября 2019 года в 22.15 в дежурную часть Костанайского района поступило сообщение, что 54-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ -2108», на автодороге Костанай-Сарыколь возле поворота на поселок Октябрьский совершил столкновение с животным- лосем. Пострадавших нет»,- сообщили в ведомстве.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.