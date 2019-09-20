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вчера 14:31
Водитель легковушки столкнулся с лосем в Костанайской области
20 Сентября 2019 20:36
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— На трассе в Костанайской области водитель легкового авто столкнулся с лосем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». ДТП прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.
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«19 сентября 2019 года в 22.15 в дежурную часть Костанайского района поступило сообщение, что 54-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ -2108», на автодороге Костанай-Сарыколь возле поворота на поселок Октябрьский совершил столкновение с животным- лосем. Пострадавших нет»,- сообщили в ведомстве.
По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
Ключевые слова: Костанайская область, ДТП,
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