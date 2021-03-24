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    17:53, 24 Март 2021 | GMT +6

    Водитель легковушки сбил мужчину на пешеходном переходе в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на пересечении улиц Н. Назарбаева-А. Шажимбаева, в дорожно-транспортном происшествии пострадал пожилой мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло 23 марта, около девяти часов вечера. По информации пресс-службы департамента полиции, 78-летний горожанин попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. 47-летний водитель «Ауди» не учел дорожных условий. Вечером на дорогах города было скользко.

    «В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина каретой скорой помощи был доставлен в одно из медицинских учреждений города, после установления диагноза госпитализирован. По факту ДТП в отношении водителя возбуждено производство об административном правонарушении, которое передано в отдел административной полиции Петропавловска для принятия соответствующего процессуального решения», - проинформировали в пресс-службе.


    Теги:
    МВД РК ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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