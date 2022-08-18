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Водитель легковушки погиб в ДТП в Кызылординской области
18 Августа 2022 12:13

Водитель легковушки погиб в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Смертельное ДТП произошло на трассе в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 августа на трассе «Самара – Шымкент» водитель автомашины «Audi» совершил столкновение с прицепом грузовой автомашины КамАЗ. Обе автомашины двигались в одном направлении. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР согласно части третьей статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.


Фото: polisia.kz


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