Водитель легкового авто скончался в столкновении с грузовиком в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице водитель легкового автомобиля скончался в столкновении с грузовиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Департамента полиции города в Instagram.

10 мая текущего года в 18:40 часов на канал 102 поступило сообщение по факту ДТП.

Установлено, что 51-летний водитель автомашины «Toyota Camry», следуя по проспекту Аль-Фараби в сторону 40-й станции, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой автомашиной «Shacman» под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Toyota Camry» от полученных травм скончался на месте.

По данному факту проводится дознание.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.