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    09:23, 11 Май 2021 | GMT +6

    Водитель легкового авто скончался в столкновении с грузовиком в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице водитель легкового автомобиля скончался в столкновении с грузовиком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Департамента полиции города в Instagram.

    10 мая текущего года в 18:40 часов на канал 102 поступило сообщение по факту ДТП.

    Установлено, что 51-летний водитель автомашины «Toyota Camry», следуя по проспекту Аль-Фараби в сторону 40-й станции, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой автомашиной «Shacman» под управлением 32-летнего водителя.

    В результате ДТП водитель «Toyota Camry» от полученных травм скончался на месте.

    По данному факту проводится дознание.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.


    Теги:
    МВД РК Астана Происшествия Правоохранительные органы
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