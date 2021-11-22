АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Водитель «Lada» врезался в столб и скрылся с места ДТП в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 ноября около 17:00 часов на пульт оператора «102» Управления полиции города Атырау поступило сообщение о том, что автомобиль «Lada» столкнулся с электрической опорой на пешеходном переходе, расположенном по улице 34 в поселке Еркинкала и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных работ установили 35-летнего водителя указанного автомобиля, свою вину он полностью признал.

«В отношении задержанного по части первой статьи 610 КоАП РК, по части второй статьи 611 КоАП РК составлены административные протоколы, документы для принятия решения направлены в суд», - говорится в публикации.