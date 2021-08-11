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Водитель Lada сбил 7-летнего мальчика в Актобе

11 Августа 2021 22:03
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Водитель Lada сбил 7-летнего мальчика в Актобе

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Водитель ВАЗ сбил 7-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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10 августа 18-летний водитель автомашины ВАЗ 2114 (LADA Samara), двигаясь по проспекту Богенбай батыра на пешеходном светофоре, на регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу несовершеннолетнему пешеходу, заканчивающему переход проезжей части дороги, и допустил наезд на него.

В результате ДТП 7-летний мальчик госпитализирован в ОДКБ города Актобе.

«Водители нередко нарушают правила дорожного движения и часто не замечают самостоятельно идущих по проезжей части дошкольников из-за их маленького роста, совершая наезды, в том числе со смертельным исходом. В последнее время участились случаи ДТП на пешеходных переходах, когда дети-пешеходы правильно переходили проезжую часть. Улицы и дороги для детей всегда опасны, учитывая часто непредсказуемые действия, как детей, так и водителей, – выразил обеспокоенность начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

За семь месяцев текущего года в Актюбинской области с участием детей произошло 33 ДТП, 37 несовершеннолетних получили ранения.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия   #Дороги  
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