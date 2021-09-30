АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Lada насмерть сбил пешехода в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 сентября 36-летний водитель автомашины Lada, двигаясь по автодороге «Актобе-Орск», напротив колледж АСХК, при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства и совершил наезд на 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП проводятся следственные действия ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека.