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    14:30, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Водитель Lada насмерть сбил пешехода в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Водитель Lada насмерть сбил пешехода в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 сентября 36-летний водитель автомашины Lada, двигаясь по автодороге «Актобе-Орск», напротив колледж АСХК, при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства и совершил наезд на 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги.

    В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

    По факту ДТП проводятся следственные действия ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», повлекшее по неосторожности смерть человека.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Актюбинская область
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