РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:54, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Водитель катал пассажира, привязанным к машине, в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пассажира катали по снежной дороге, привязанным к легковушке. 22-летний водитель за такие забавы оштрафован на 29 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Павлодаре, по улице Семенченко, 22-летний водитель автомашины марки «ВАЗ-21140» перевозил пассажира вне кабины автомобиля, тем самым нарушив правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В соцсети попала видеозапись, на которой видно, как по улице едет легковушка, а за ней по снегу едет на спине молодой человек, привязанный к автомобилю.
    «Водитель привлечён к ответственности по статье 593 части первой КРКоАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». Наложен штраф – пять месячных расчётных показателей (29 585 тенге - Казинформ)».


    Теги:
    МВД РК Видео Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!