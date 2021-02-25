Водитель катал пассажира, привязанным к машине, в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пассажира катали по снежной дороге, привязанным к легковушке. 22-летний водитель за такие забавы оштрафован на 29 тысяч тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре, по улице Семенченко, 22-летний водитель автомашины марки «ВАЗ-21140» перевозил пассажира вне кабины автомобиля, тем самым нарушив правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В соцсети попала видеозапись, на которой видно, как по улице едет легковушка, а за ней по снегу едет на спине молодой человек, привязанный к автомобилю.

«Водитель привлечён к ответственности по статье 593 части первой КРКоАП «Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов». Наложен штраф – пять месячных расчётных показателей (29 585 тенге - Казинформ)».