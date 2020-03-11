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Водитель «Камаза» врезался в дом в Петропавловске

11 Марта 2020 01:00
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Водитель «Камаза» врезался в дом в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске грузовик въехал в нежилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях. ЧП произошло в микрорайоне Подгора около восьми часов вечера.

«Водитель «Камаза» не справился с рулевым управлением, совершил наезд на фонарный столб и нежилой дом по улице Потанина. Телесные повреждения получила пешеход – 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Водителя направили на освидетельствование, по результатам которого будут приняты меры по факту ДТП», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Видео, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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