Водитель «Камаза» врезался в дом в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске грузовик въехал в нежилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях. ЧП произошло в микрорайоне Подгора около восьми часов вечера.

«Водитель «Камаза» не справился с рулевым управлением, совершил наезд на фонарный столб и нежилой дом по улице Потанина. Телесные повреждения получила пешеход – 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Водителя направили на освидетельствование, по результатам которого будут приняты меры по факту ДТП», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.



