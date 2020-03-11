Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
вчера 22:08
-
-
-
вчера 21:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:24
-
-
вчера 18:58
-
-
вчера 18:55
-
-
-
-
-
-
-
Водитель «Камаза» врезался в дом в Петропавловске
11 Марта 2020 01:00
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске грузовик въехал в нежилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАвтомобиль столкнулся с поездом в Мангистауской области Автобус упал в реку в Пакистане, 25 пассажиров погибли Поезд наехал на табун лошадей в Акмолинской области
Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях. ЧП произошло в микрорайоне Подгора около восьми часов вечера.
«Водитель «Камаза» не справился с рулевым управлением, совершил наезд на фонарный столб и нежилой дом по улице Потанина. Телесные повреждения получила пешеход – 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Водителя направили на освидетельствование, по результатам которого будут приняты меры по факту ДТП», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Видео, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пассажирский автобус горит в селе Косшы
- Автомобиль с людьми провалился под лед в ВКО
- В Атырау арестованному директору ломбарда пытались передать деньги
- Бауыржан Исламхан забил первый гол за «Аль-Айн»
- На левом берегу столицы горел коттедж
- Девочку-подростка четвертые сутки ищут в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047