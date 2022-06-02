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Водитель КамАЗа пытался скрыться и устроил драку с полицейскими в столице
2 Июня 2022 16:54

Водитель КамАЗа пытался скрыться и устроил драку с полицейскими в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель КамАЗа, проигнорировав приказ полицейских остановить машину, пытался скрыться, а после напал на полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инцидент произошел несколько дней назад в пригороде Нур-Султана. 39-летний водитель автомобиля КамАЗ, проигнорировав приказ полицейских остановить машину, пытался скрыться. Водитель также допустил столкновение с патрульной машиной и оказал физическое сопротивление стражам порядка», - сообщили в столичном департаменте полиции.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 380, ч. 1 УК. Решением суда подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.

Видео конфликта распространилось в соцсетях.


Автор:
Корреспондент
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