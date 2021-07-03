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    20:41, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Водитель избил попутчицу в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель избил попутчицу в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце мая 41-летняя женщина со своей подругой решила автостопом добраться из Кокшетау в одно из сел области. Подобрав голосовавших на трассе женщин, водитель остановился через непродолжительное время и, вступив в конфликт с одной из своих пассажирок, нанес ей телесные повреждения. Сотрудники отдела криминальной полиции ОП Зерендинского района раскрыли преступление по заявлению потерпевшей – 41-летней жительницы города Кокшетау.

    Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в нанесении заявительнице телесных повреждений – 42-летнего жителя города Кокшетау.

    По данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч. 1 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Акмолинская область
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