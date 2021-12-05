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вчера 21:05
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Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Водитель пожарной части Усть-Каменогорска стал чемпионом мира по жекпе-жек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Как сообщила в Instagram пресс-служба ДЧС ВКО, в борьбе за звание чемпиона в соревнованиях, проходящих в городе Алматы, принимали участие спортсмены из 17 стран. Ерзат Сакабанов выступал в весе 57 кг, еще месяц назад он получил чемпиона Азии.
В Усть-Каменогорске он служит в пожарной части №9 ДЧС ВКО.
«Бой был не простой, никто из соперников не хотел сдавать позиций. И все же преимущество однозначно признано за Ерзатом Сакабановым», - говорится в сообщении ДЧС.
Отметим, что жекпе-жек - один из самых популярных видов спорта, смесь грэпплинга, джиу-джитсу, вольной борьбы и каратэ.
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