Водитель из пожарной части ВКО стал чемпионом мира по жекпе-жек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Водитель пожарной части Усть-Каменогорска стал чемпионом мира по жекпе-жек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщила в Instagram пресс-служба ДЧС ВКО, в борьбе за звание чемпиона в соревнованиях, проходящих в городе Алматы, принимали участие спортсмены из 17 стран. Ерзат Сакабанов выступал в весе 57 кг, еще месяц назад он получил чемпиона Азии.

В Усть-Каменогорске он служит в пожарной части №9 ДЧС ВКО.

«Бой был не простой, никто из соперников не хотел сдавать позиций. И все же преимущество однозначно признано за Ерзатом Сакабановым», - говорится в сообщении ДЧС.

Отметим, что жекпе-жек - один из самых популярных видов спорта, смесь грэпплинга, джиу-джитсу, вольной борьбы и каратэ.