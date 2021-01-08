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Водитель из Кыргызстана попал в ДТП и растерял 28 племенных коров в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
8 Января 2021, 02:41
Водитель из Кыргызстана попал в ДТП и растерял 28 племенных коров в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Попавшему в ДТП водителю грузовика из Кыргызстана, перевозившему скот, акмолинские полицейские и аким сельского округа целую неделю оказывали помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

На 340-м километре автодороги «Нур-Султан - Петропавловск» 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие. Опрокинулась грузовая автомашина марки «DAF» под управлением 41-летнего водителя из Республики Кыргызстан Куштарбека Эрмекбаева.

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«В этот день водитель-дальнобойщик перевозил 28 племенных коров из Республики Хакасия Российской Федерации в Кыргызстан, но на зимней автотрассе, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Весь перевозимый скот разбежался по степи в сторону Северо-Казахстанской области», - рассказали в ведомстве.

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На место происшествия незамедлительно прибыл старший участковый инспектор майор полиции Зерендинского РОП Даулетхан Матаев, который сообщил о случившемся в местные исполнительные органы. Полицейский и аким сельского округа Беркенде Бекболатов привлекли жителей станции Азат, чтобы те помогли собрать разбежавшийся скот в одно стадо и пригнать на частное подворье для временного пристанища.

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«Поиски разбежавшегося по степи скота проводились на служебной автомашине «Нива», а также верхом на лошадях и продолжались несколько часов. Позже полицейские привлекли местных предпринимателей, которые платно предоставили корма для животных, а самого иностранца стражи порядка разместили в арендном жилье на весь период его пребывания в Казахстане. Так, в течение семи дней сотрудники полиции оказывали всевозможную поддержку гражданину Кыргызстана. А 7 января 2021 года из соседней республики прибыл второй большегруз, который с помощью буксира вывез машину водителя, груженную крупно-рогатым скотом, в пункт назначения», - добавили в ведомстве.

Гражданин Республики Кыргызстан от всей души поблагодарил оказавшим ему помощь людям. Мужчина выразил надежду, что благодаря таким благородным поступкам в обществе будет расти и укрепляться вера в добро.


Акмолинская область   ДТП   Кыргызстан  
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