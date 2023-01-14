Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе

14 Января 2023, 17:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водитель, оказавший неповиновение карагандинским полицейским на закрытой для движения трассе, подвергнут административному аресту, передает Polisia.kz.

Сотрудниками отдела полиции города Балхаш ДП Карагандинской области установлен 31-летний водитель из Астаны, который оказал неповиновение и препятствовал работе полиции. Это произошло на закрытой для автотранспорта из-за непогоды трассе Алматы – Екатеринбург.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 667 части 1 КоАП РК. Материал был направлен на рассмотрение в суд по месту его жительства.

13 января специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астана мужчина подвергнут аресту.