Водитель иномарки погиб в ДТП в Павлодарской области

Мужчина не справился с управлением и налетел на бетонную опору теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на одной из улиц областного центра. Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте.

«14 сентября в 00.30 напротив садоводства «Металлург» по улице Центральная в городе Павлодар 33-летний водитель автомашины марки «Toyota Camry 40», не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с бетонной опорой теплотрассы. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия,- сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Автомобиль поместили на штрафстоянку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.