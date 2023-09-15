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    22:11, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Водитель иномарки погиб в ДТП в Павлодарской области

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    Мужчина не справился с управлением и налетел на бетонную опору теплотрассы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло на одной из улиц областного центра. Водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте.

    «14 сентября в 00.30 напротив садоводства «Металлург» по улице Центральная в городе Павлодар 33-летний водитель автомашины марки «Toyota Camry 40», не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение с бетонной опорой теплотрассы. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия,- сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

    Автомобиль поместили на штрафстоянку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Теги:
    полиция Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС
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