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Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области
15 Июля 2022 19:00

Водитель и ребенок погибли при ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Возле города Абай Карагандинской области микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым авто и грузовиком. В результате ДТП погиб водитель и 10-летний ребенок, находившиеся в легковушке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла сегодня около 15.00 в 1 км от города Абай. Как сообщают полицейские, 39-летний водитель автомашины Mercedes-Benz Sprinte, двигаясь со стороны города Караганды, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Toyota Avensis и фурой Volvo.

«В результате ДТП водитель Mercedes-Benz Sprinte и 10-летний ребенок, находившийся в салоне Toyota Avensis, от полученных травм скончались на месте. Пассажиры автомашин Mercedes-Benz Sprinte и Toyota Avensis доставлены в медицинское учреждение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Карагандинской области. Участок дороги, где произошло ДТП, временно закрыт.

Департамент полиции Карагандинской области еще раз напоминает водителям быть бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения.


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Автор:
Корреспондент
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