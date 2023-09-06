Водитель и пассажиры авто избили пешехода-подростка в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студент колледжа попал в больницу после нападения. Его избили толпой водитель и пассажиры авто, которое обрызгало подростка водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

4 сентября студент колледжа шел по тротуару по улице Катаева. Неизвестное авто, проехав мимо, обрызгало его водой, на что несовершеннолетний ответил в грубой форме. Услышав это, водитель автомашины остановился и вместе с пассажирами избил несовершеннолетнего.

«В больницу доставлен 17-летний пострадавший. В настоящее время водитель установлен, им оказался 27-летний павлодарец. Устанавливаются остальные участники инцидента и обстоятельства произошедшего. По данному факту начато досудебное по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство», - сообщили в полиции.