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    21:23, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Водитель и пассажиры авто избили пешехода-подростка в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студент колледжа попал в больницу после нападения. Его избили толпой водитель и пассажиры авто, которое обрызгало подростка водой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    4 сентября студент колледжа шел по тротуару по улице Катаева. Неизвестное авто, проехав мимо, обрызгало его водой, на что несовершеннолетний ответил в грубой форме. Услышав это, водитель автомашины остановился и вместе с пассажирами избил несовершеннолетнего.

    «В больницу доставлен 17-летний пострадавший. В настоящее время водитель установлен, им оказался 27-летний павлодарец. Устанавливаются остальные участники инцидента и обстоятельства произошедшего. По данному факту начато досудебное по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство», - сообщили в полиции.


    Теги:
    полиция Павлодарская область Павлодар Правоохранительные органы
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