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Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области

17 Ноября 2022, 13:52
Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области
17 Ноября 2022, 13:52

Водитель и пассажир погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области на автодороге «Шалкар-Бозой» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 2 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

ДТП произошло 16 ноября вблизи поселка Байкадам Шалкарского района. 44-летний водитель автомашины «ВАЗ-21115» не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной авомашиной «ГАЗель». Погибли двое, еще трое попали в больницу.

«В результате аварии водитель легковой автомашины и его пассажир 44 лет скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира «ГАЗели» госпитализированы в центральную районную больницу города Шалкар», - прокомментировал пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.


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