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Водитель грузовой машины насмерть сбил пешехода в ЗКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Октября 2021, 10:53
Водитель грузовой машины насмерть сбил пешехода в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 октября примерно в 20.50 часов 41-летний водитель автомашины DAF с полуприцепом «НефАЗ» на 61 км автодороги «Уральск – Кирсаново» допустил наезд на 22-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход, не приходя в сознание, скончался в ГПК на ПХВ «Городской многопрофильной больницы». Водитель признал свою вину.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

Департамент полиции ЗКО напоминает водителям и другим участникам дорожного движения быть бдительными и внимательными на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

Западно-Казахстанская область   ДТП   Происшествия  
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