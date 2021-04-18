НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Водитель грузовика, утонувшего в грязевой яме в Акмолинской области, скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции рассказали, что 6 апреля текущего года в Шортандинском районе вблизи села Бектау, на проселочной дороге в результате разлива талых вод часть автодороги размыло. Водитель, управлявший автомашиной «Шансиман», направлялся на щебеночный завод и застрял в грязи.

«При попытке с помощью бульдозера и троса вытянуть грузовик, из-за тяжести размыва автодороги кабина автомашины ушла под воду. Затем и вся автомашина погрузилась в искусственный водоем. В результате несчастного случая водитель автомашины «Шансиман» скончался на месте происшествия», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Тело направлено в морг в Нур-Султан. Также начато досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил охраны труда».