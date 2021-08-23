Водитель грузовика сбил насмерть двух человек в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Два человека погибли в результате ДТП в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 августа в 21:30 61-летний житель города Алматы, водитель грузовой машины Mercedes-Benz-1841 Actors, двигаясь со стороны cела Жургенова в направлении города Актобе, на автодороге Карабутак-Костанай, допустил наезд на двух пешеходов, идущих вдоль дороги. Они являлись пассажирами автомобиля ВАЗ-2110, который был припаркован на обочине автодороги.

В результате ДТП 36- и 37-летние жители города Актобе от полученных травм скончались на месте.

По данному факту проводятся следственные действия по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».