Водитель грузовика погиб в яме с талыми водами в Акмолинской области

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – 27-летний водитель из Кызылординской области, прибывший на карьер за заказом по перевозке песка, утонул вместе с грузовиком в яме с талыми водами в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 16 апреля в 15:00, в Шортандинском районе вблизи села Бектау на проселочной дороге в результате разлива талых вод часть автодороги размыло. Водитель, управлявший автомашиной марки «Шансиман», направлялся на щебеночный завод и застрял в грязи.

«При попытке с помощью бульдозера и троса вытянуть грузовик из-за тяжести размыва автодороги кабина автомашины ушла под воду. Затем и вся автомашина погрузилась в искусственный водоем. В результате несчастного случая водитель автомашины «Шансиман» скончался на месте происшествия», - отметили в ведомстве.

В акимате Шортандинского района проинформировали, что трагедия случилась на подъездной дороге к карьеру ТОО «Гранит плюс», расположенному в границах села Бектау. Автомашина была извлечена техникой и работниками карьера. В ней обнаружен труп 27-летнего уроженца Кызылординской области.

«Стало известно, что пять машин марки «Шансиман» ТОО «Al-Srtoy-Trans-Group» (город Нур-Султан) прибыли на карьер за заказом по перевозке песка, в составе была и данная автомашина. Осуществлен выезд ДСОГ на место происшествия, факт зарегистрирован в КУИ ОП Шортандинского района. Тело гражданина направлено на экспертизу в город Нур-Султан», - добавили в акимате района.

Между тем, акмолинские полицейские начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».