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Водитель грузовика погиб при ДТП в Павлодарской области
8 Октября 2019 12:31
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 39-летний водитель «ГАЗ-53» перевернулся на машине и погиб в Железинском районе Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Седьмого октября в степном массиве, в трёх километрах от села Ескара Железинского района, 39-летний водитель автомашины «ГАЗ 53» не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей УК РК, отметили в ДП.
Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП, Промышленность,
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