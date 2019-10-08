Водитель грузовика погиб при ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 39-летний водитель «ГАЗ-53» перевернулся на машине и погиб в Железинском районе Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого октября в степном массиве, в трёх километрах от села Ескара Железинского района, 39-летний водитель автомашины «ГАЗ 53» не справился с управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей УК РК, отметили в ДП.