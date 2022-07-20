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Водитель грузовика погиб при ДТП в Караганде
20 Июля 2022 19:10

Водитель грузовика погиб при ДТП в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде столкнулись мусоровоз и грузовая машина марки Shacman. В результате ДТП водитель грузовика погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла вчера вечером в микрорайоне Таугуль города Караганды.

«Несмотря на неоднократные предупреждения департамента полиции Карагандинской области о строгом соблюдении правил дорожного движения в регионе происходят ДТП со смертельным исходом. Так, 19 июля в Караганде около 19.00 на пересечении равнозначных дорог в мкр.Таугуль 41-летний водитель автомашины КамАЗ ( мусоровоз) допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.


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Автор:
Корреспондент
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