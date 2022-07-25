25 Июля 2022 16:48

Водитель частного детсада сбил насмерть ребенка в Кызылорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десятки жалоб на работу детских садов поступают в Минпросвещения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В обращениях - нарекания на условия, в которых содержат детей, а также на работу сотрудников и причинение вреда жизни и здоровью малышей.

«По итогам проверок, последовавших по поступившим жалобам, было возбуждено 5 административных дел по фактам причинения вреда жизни и здоровью детей. По линии МВД возбуждено 15 административных дел в отношении дошкольных организаций.

Одним из резонансных является инцидент в частном детском саду «Сати» города Нур-Султана, где были зафиксированы факты неправомерных действий в отношении детей. Работники детского сада толкали детей, таскали их по полу, ставили в угол и заставляли прекратить плач.

В частном дошкольном учреждении города Атырау из-за большого количества детей в группе воспитатель не осуществляла должного контроля за ними. В итоге три воспитанницы детсада побили и ранили девочку, 2019 года рождения.

В Кызылорде водитель одного из частных детсадов привез в учреждение 7 детей. Помощник воспитателя, проводившая детей в детский сад, не заметила, как на улице остался один ребенок. Водитель также не обратил внимания на ребенка и совершил на него наезд. Ребенок скончался по дороге в больницу. По факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в министерстве.

Кроме того, в Темиртау вынесли приговор в отношении воспитателя, которая душила ребенка, накрыв лицо девочки одеялом. Суд признал воспитателя виновной по ст.140 ч.2 Уголовного кодекса РК и назначил наказание в 120 часов общественных работ с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 3 года.

4-летний воспитанник частного детского сада «Ботақан» в городе Актобе в результате падения с лестницы получил телесные повреждения в виде рваной раны в области горла (под подбородком). О случившемся родителям не сообщили, родитель узнал об инциденте только вечером. Со стороны администрации детского сада ребенку не была оказана первая медицинская помощь. На требование родителя представить разъяснения по факту заведующая детским садом ответила в грубой форме: «Забирайте своего ребенка из нашего детского сада, не нравится – не надо было приводить».

В детской поликлинике ребенку были наложены швы, назначены антибиотики.

На видеозаписи, изъятой из детского сада участковым инспектором, факт получения ребенком телесного повреждения подтверждается. Ребенок плачет, держится за подбородок и идет в туалет, сам смывает кровь, идет в группу, чтобы прилечь. Из видеозаписи также видно, что дети были предоставлены сами себе и находились на втором этаже детского сада без взрослых. Воспитатель была на другом этаже и пришла в группу только через 20 минут, после того, как 4-летние девочки вызвали ее.

Возбуждено административное дело по ч.3 ст.409 КоАП РК с наложением штрафа на руководителя детского сада в размере 50 МРП.

«Для открытия и функционирования детского сада достаточно лишь направить уведомление в уполномоченный орган. При этом у государства нет функции контроля относительно того, какие условия создаются в детских садах, какова квалификация принимаемых воспитателей, соответствуют ли санитарные и противопожарные условия даже минимальным требованиям. Управления образования не имеют законодательного права посещать и проверять дошкольные организации.

В связи с этим инициируется возврат процедуры лицензирования детских садов. Это позволит установить требования по качеству условий в детских садах, квалификации работников, соблюдению правил санитарной и противопожарной безопасности, по качеству питания, работе камер видеонаблюдения», - напомнили в Минпросвещения.