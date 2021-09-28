Водитель Cadillac Escalade лишён прав на семь лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау водитель Cadillac Escalade, а также ещё несколько человек лишены прав на семь лет за вождение в пьяном виде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, в регионе проводится усиленная работа по выявлению правонарушений на дорогах. Только за одни сутки атыраускими полицейскими за ночь выявлено 9 пьяных водителей.

«Сотрудники патрульной полиции на улице Владимирского остановили автомобиль марки Cadillac Escalade. При досмотре стражи порядка почувствовали от водителя запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы установлено, что 38-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК «За управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Решением суда нарушитель лишен права управления транспортным средством на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток.

Кроме того, ещё 9 водителей лишены права управления автомобилем на 7 лет и подвергнуты административному аресту на 15 суток. Автомобили припаркованы на спецстоянке»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.