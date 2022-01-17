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Водитель большегруза спровоцировал массовое ДТП в Петропавловске

17 Января 2022 20:47
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Водитель большегруза спровоцировал массовое ДТП в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В промышленной зоне Петропавловска произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В социальных сетях появились фотографии поврежденных автомобилей и сбитых столбов. Пользователи указывали, что авария произошла по улице Ауэзова по вине водителя большегрузного автомобиля.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.

«Предварительно установлено, что водитель большегрузной автомашины «ISUZU», не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со встречно идущим транспортом, в результате чего столкнулись автомашины «Toyota Land Cruiser», «Toyota Mark II», «ГАЗ 53» и «Volkswagen». Водитель большегруза совершил наезд на фонарные столбы. Как показало медицинское освидетельствование, он трезв. Обстоятельства выясняются», - проинформировали в ведомстве.

Точную причину аварии установят по результатам административного производства.

Все машины с проезжей части отбуксировали. Движение транспорта по улице Ауэзова восстановили.



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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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