Водитель большегруза спровоцировал массовое ДТП в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В промышленной зоне Петропавловска произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В социальных сетях появились фотографии поврежденных автомобилей и сбитых столбов. Пользователи указывали, что авария произошла по улице Ауэзова по вине водителя большегрузного автомобиля.
Происшествие прокомментировали в пресс-службе областного департамента полиции.
«Предварительно установлено, что водитель большегрузной автомашины «ISUZU», не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение со встречно идущим транспортом, в результате чего столкнулись автомашины «Toyota Land Cruiser», «Toyota Mark II», «ГАЗ 53» и «Volkswagen». Водитель большегруза совершил наезд на фонарные столбы. Как показало медицинское освидетельствование, он трезв. Обстоятельства выясняются», - проинформировали в ведомстве.
Точную причину аварии установят по результатам административного производства.
Все машины с проезжей части отбуксировали. Движение транспорта по улице Ауэзова восстановили.
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