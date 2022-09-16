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Водитель большегруза погиб в результате несчастного случая в Балхаше

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Сентября 2022, 21:16
Водитель большегруза погиб в результате несчастного случая в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше мужчину зажало между грузовиком и ограждением. Он скончался на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла в Балхаше. 60-летний водитель грузовика «MAN» был занят разгрузкой товара из кузова. Внезапно у большегруза отказали тормоза. Мужчина попытался своими силами остановить двинувшийся автомобиль. В результате его зажало между машиной и ограждением. Он полученных травм он скончался на месте.

«14 сентября около 16:30 часов на территории супермаркета «Светофор», расположенного по улице Желтоксан, 19, при попытке остановки грузовой автомашины марки «МАN», 60-летнего водителя из Алматинской области придавило к столбу открытой автостоянки, от полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту смерти лица по нулевой статье. Тело направлено на экспертизу», - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.


Карагандинская область   Происшествия  
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