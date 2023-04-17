Водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся с места происшествия в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным полиции, вечером 14 апреля водитель на автомашине ВАЗ-2114 на пересечении проспекта Абылхаир хана с улицей Пацаева проехал на запрещающий сигнал светофора. Затем он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП.

17-летний пешеход госпитализирован ЦОМИД.

«Автомобиль обнаружен во дворе многоэтажки с повреждениями лобового стекла, бампера, капота и правого бокового стекла. Машина водворена на спецстоянку. Установлен водитель авто. Им оказался 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК. Водителю грозит лишение свободы до 2 лет», - сообщили в полиции.