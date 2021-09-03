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Водитель бетономешалки наехал на разделительные блоки и три авто в Нур-Султане

3 Сентября 2021 11:23
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Водитель бетономешалки наехал на разделительные блоки и три авто в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Водитель бетономешалки наехал на блоки и три автомашины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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55-летний водитель, управляя автомашиной марки «Shacman» (бетономешалка), следуя по шоссе Алаш со стороны улицы Жетиген в направлении улицы Валиханова, на мосту, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на бетонные блоки, разделяющие потоки, после чего выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с тремя автомашинами - «Toyota Mark», «Toyota Avensis» и «Mercedes-Benz».

В результате ДТП пострадавших нет.


По факту в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 ч. 1 КРКоАП.


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#Нур-Султан   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
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