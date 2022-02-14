Водитель бензовоза пропал в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области начались поиски пропавшего вместе с машиной водителя бензовоза «Урал», передаёт корреспондент «Казинформ».

«14 февраля в 01.30 часов поступило сообщение, что 12 февраля из Атырау на месторождение «Каратал» выехал водитель бензовоза марки «Урал», принадлежащего ТОО «Арна». Однако до места назначения он не доехал.

Для проведения поисково-спасательных работ ночью были задействованы силы ДЧС Атырауской области и родственники. Утром в 06.20 дополнительно привлечены 3 спасателя, высокопроходимый вездеход «ТРЭКОЛ» оперативно-спасательного отряда, а также техника ТОО «Арна».

Поиски ведутся в 40 км от п.Доссор Макатского района Атырауской области. Дополнительно для поисков вблизи месторождения «Каратал» привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с 4-мя членами экипажа»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.