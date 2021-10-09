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    12:01, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Водитель автобуса выехал на встречную полосу в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения аварийности на дорогах столицы, а также профилактики нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта на территории столицы с 4 по 13 октября текущего года проводится ОПМ «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Сотрудниками специализированного батальона патрульной полиции 8 октября текущего года около 12:10 часов выявлен 36-летний водитель автобуса, который, двигаясь по проспекту Туран в сторону Сығанақ, выехал на полосу встречного движения. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ч. 3 статьи 596 КРКобАП.

    Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд г.Нур-Султана для привлечения к ответственности.

    С начала ОПМ выявлено около 300 нарушений, совершенных водителями автобусов. Из них 109 фактов нарушения правил маневрирования, 72 факта пользования при управлении транспортного средства телефоном, 40 нарушений непрохождения технического осмотра. Вместе с тем, за незаконное переоборудование и неисправное техническое состояние транспортных средств запрещена их эксплуатация путем изъятия 7 государственных регистрационных номерных знаков, выявлен 21 факт нелегальной перевозки пассажиров.

    За нарушения к административной ответственности привлечено 6 должностных лиц автобусного парка, на коммунальную стоянку водворено 54 единиц автотранспорта.

    По всем нарушениям, допущенным водителями транспортных предприятий, руководители привлечены к административной ответственности.



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