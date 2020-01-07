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Водитель автобуса сбил женщину  в Усть-Каменогорске

7 Января 2020 00:31
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Водитель автобуса сбил женщину  в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске водитель общественного транспорта совершил наезд на пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В полиции сообщили, что утром 6 января в районе «Ивушка» 46-летний водитель автобуса, следуя по улице Виноградова в сторону кольцевой, совершил наезд на 49-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Женщина с различными ушибами и травмами госпитализирована в Первую городскую больницу», - рассказали в ведомстве.

Назначены соответствующие экспертизы. Начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 345 УК РК.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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