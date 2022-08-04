4 Августа 2022 14:39

Водитель автобуса сбил женщину в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Водитель автобуса сбил женщину в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 4 августа в первой половине дня водитель общественного транспорта, 1963 года рождения, сбил женщину.

Дорожно - транспортное происшествие было совершено из-за несоблюдения правил дорожного движения на улице Курмангазы. Женщина, 1988 года рождения, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На автомобиле скорой помощи она была доставлена в областную больницу. Ведется сбор соответствующих документов.

В пресс-службе областного управления здравоохранения пообещали предоставить информацию о состоянии пострадавшей позже.